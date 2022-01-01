Joe Harris için ikinci bir ameliyat gerekebilir!

Brooklyn Nets guardı Joe Harris'in menajeri Mark Bartelstein, Harris'in sol ayak bileği için ikinci bir ameliyata ihtiyacı olabileceğini söyledi.



Bartelstein, kararın Harris'in önümüzdeki bir ila iki hafta içinde kaydettiği ilerlemeye dayanacağını ve başka bir prosedürün gerekli olmayacağına dair hala umut olduğunu belirtirken, ayrıca Harris'in şu anki rehabilitasyon sürecinde Nets kadrosuna dönebileceğini, ancak ikinci bir prosedürün ihtimal dışı bırakılmadığını da sözlerine ekledi.



Nets, Harris'in 29 Kasım'da geçirdiği ameliyatın rehabilitasyon sürecinde bazı "gerilemeler" yaşadığını açıklamış ve dönüşü için başlangıçta düşünülen dört ila sekiz haftalık zaman çizelgesini ileri bir zamana itmişti.



Bu sezon 11.3 sayı ortalaması yakalamış olan 30 yaşındaki oyuncu, 14 Kasım'da sakatlandıktan sonra ayak bileğindeki "küçük kemik parçalarını" aldırmak için operasyon geçirmişti.



