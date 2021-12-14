Jocelyn Gourvennec: "Chelsea'yi eleyeceğiz"

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea eşleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jocelyn Gourvennec: 'Chelsea'yi eleyeceğiz'
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14 Aralık 2021 16:18
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Chelsea kurasından memnun olduklarını söyleyen Jocelyn Gourvennec, "Kura çekiminden dolayı çok mutluyuz. Muhteşem oldu. Grubumuzu lider bitirdik ve son 16'daki maçımızın büyük bir rakiple olacağını biliyorduk. Bu maça hazırlanmak için uzun bir süremiz var, bunun için mutluyuz. Çok güzel bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

Mücadele edeceklerini ve Chelsea'yi eleyeceklerini söyleyen Lille Teknik Direktörü, "Chelsea çok büyük bir takım, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Grup aşamasında ne yaptıysak aynısını yapacağız, %300'ümüzle oynayacağız ve Chelsea'yi yeneceğiz." dedi.


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