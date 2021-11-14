Joaquin: 'Futbolu bırakıyorum!'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Joaquin Sanchez, bu sezon futbolu bırakacağını açıkladı.



Daha fazla futbol oynamak istemediğini açıklayan Joaquin, "40 yaşındayım. Geçtiğimiz gün oynadığım bir maçta, futbola başladığımda henüz doğmamış olan birçok çocukla sahaya çıktım ve bu andan sonra "Sürem doldu" dedim. Bu kesinlikle benim son sezonum." ifadelerini kullandı.



Joaquin, bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 1 asist yaptı.





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