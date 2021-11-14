Joaquin: "Futbolu bırakıyorum!"

Real Betis'in hücum oyuncusu Joaquin, geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Joaquin: 'Futbolu bırakıyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2021 23:17
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Joaquin Sanchez, bu sezon futbolu bırakacağını açıkladı.

Daha fazla futbol oynamak istemediğini açıklayan Joaquin, "40 yaşındayım. Geçtiğimiz gün oynadığım bir maçta, futbola başladığımda henüz doğmamış olan birçok çocukla sahaya çıktım ve bu andan sonra "Sürem doldu" dedim. Bu kesinlikle benim son sezonum." ifadelerini kullandı.

Joaquin, bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 1 asist yaptı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.