Joaquin Correa, Marsilya yolunda

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, hücum hattına çarpıcı bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Inter'de forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.
Haberde; anlaşmanın 2 milyon euro kiralama ücreti ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden tamamlandığı belirtildi.
29 yaşındaki Correa, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Inter'de forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.
Haberde; anlaşmanın 2 milyon euro kiralama ücreti ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden tamamlandığı belirtildi.
29 yaşındaki Correa, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.