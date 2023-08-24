Joaquin Correa, Marsilya yolunda

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Inter'in Arjantinli hücum oyuncusu Joaquin Correa için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joaquin Correa, Marsilya yolunda
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24 Ağustos 2023 17:20
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, hücum hattına çarpıcı bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Inter'de forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haberde; anlaşmanın 2 milyon euro kiralama ücreti ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden tamamlandığı belirtildi.

29 yaşındaki Correa, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



 
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