Joao Pereria'dan 'antrenörlük' cevabı

"Ben sosyal medya üzerinden konuşma yapmam. Trabzonspor'a 4 sene çok önemli hizmetler yapmış. Geçmişine çok büyük saygım var. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Bugün onun yerinde oynayan bu toprakların çocuğu Serkan'ın da yaptığı asistle, çabaları ile konuşulmasını isterdim. Pereira'ya şunu teklif ettim: '6 ay sonra mukavelen bitiyor ve benim planımda yoksun. Ben bugünü ve bir sonraki Trabzonspor'u düşünmek zorundayım. Bu takıma transfer yapacağım. Bu kadar hizmet etmiş bir futbolcuyu kadronun dışında bırakmak istemiyorum. Kariyerini beraber planlayalım. Oynamak istersen, bir yere gitmek istersen transferin bitmesine 15 gün var. Antrenörlüğe geçmek istiyorsan burada seviliyorsun. Belki ülkende devam etmek istersin. Trabzonspor'a hizmete belki orada da devam etmek istersin. Bu seçenekleri al, cebine koy, ailenle konuş, ona göre kararını ver, buna göre senin kariyer planlamanda hareket edelim.' O da bana bu samimiyetimden dolayı teşekkür etti. Şu an düşünme aşamasında. Trabzonspor tarihinde büyüklerim, ağabeylerim, Ali Kemal Denizciler, Güngör ağabeyler, Şenol hocalar, Ahmet Suat Özyazıcılar, rahmetli Özkan Sümerler, 200-300 gol atan Hamiler, Ogünler, Abdullahlar var. Ayrılıklar benim için de başkası için de var. Bu tamamen Pereira'nın buraya yaptığı hizmet, ileriye dönük bir kariyer planlaması için ona sunulan ciddi ve güzel bir teklifti. Cevabını o verecek."

Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son kararını açıkladı.Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbola devam etmek istediğini duyurdu. İşte Pereira'nın o paylaşımı...Herkese Merhabalar!Öncelikle son günlerde aldığım on binlerce mesaja teşekkür etmek istiyorum , her türden mesaj aldım , ama en çok da destek, takdir ve saygı mesajları aldım.Sadece bana değil, aileme de gösterilen böylesi bir sevgiye nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. @sportingclubedeportugal ve @valenciacf gibi , daha önce oynadığım takımlarda da taraftarlardan büyük bir sevgi görmüştüm, ancak buradaki sevgiyi tarif etmekte dahi zorlanıyorum.Bugün sizlere Antalyaspor maçında da olduğu gibi, saha içerisinde bir şekilde takıma yardımcı olabileceğimi gösterdiğim sürece, her sabah uyandığımda, o bitmeyen, antrenman yapma isteğiyle uyandığım sürece, futbol oynamaya devam ettiren o devasa tutkum devam ettiği sürece, bu işi tüm benliğimle yapma aşkım devam ettiği sürece, ve her şeyden en önemlisi fiziken ve mental açıdan saha içinde devam etmeye uygun hissettiğim sürece, kariyerime o dört çizginin içinde devam edeceğimi ifade etmek istiyorum.Teşekkürler.