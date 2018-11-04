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Joao Pereira'ın Bursaspor iddiası! "Hazırız"

Joao Pereira, Bursaspor maçı için konuştu. Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu, "Takım olarak hazırız. Bu hafta 3 puanı alıp iddiamızı ortaya koymalıyız" dedi.

Kaynak: Sabah
Joao Pereira'ın Bursaspor iddiası! 'Hazırız'
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04 Kasım 2018 03:53
Süper Lig'de son iki haftada kaybettiği 4 puana rağmen zirvenin yakınlarında bulunan Trabzonspor, Bursaspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden yarışa dahil olmak istiyor.

Bordo-mavililerin Portekizli sağ beki Joao Pereira, "Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Takım olarak hazırız. Kazanma zamanı geldi. 3 puanı alıp zirve iddiamızı göstermeliyiz. Geçen hafta sakatlandım ancak şu an çok iyiyim ve tek düşüncem var; takımım için oynamak" ifadesini kullandı.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Bursaspor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Sakat Yusuf'un yerine Abdulkadir Ömür'ü görevlendirecek olan Karaman'ın, sakatlığını atlatan Pereira'ya da forma vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da sol kanatta ise Amiri ile Olcay arasında kararsız kalan tecrübeli çalıştırıcının tercihini Olcay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Ayrıca Nwakaeme'nin de maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.

 

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