Joao Pereira'ın Bursaspor iddiası! 'Hazırız'

Süper Lig'de son iki haftada kaybettiği 4 puana rağmen zirvenin yakınlarında bulunan, Bursaspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden yarışa dahil olmak istiyor.Bordo-mavililerin Portekizli sağ beki Joao Pereira, "Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Takım olarak hazırız. Kazanma zamanı geldi. 3 puanı alıp zirve iddiamızı göstermeliyiz. Geçen hafta sakatlandım ancak şu an çok iyiyim ve tek düşüncem var; takımım için oynamak" ifadesini kullandı.Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Bursaspor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.Sakat Yusuf'un yerine Abdulkadir Ömür'ü görevlendirecek olan Karaman'ın, sakatlığını atlatan Pereira'ya da forma vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da sol kanatta ise Amiri ile Olcay arasında kararsız kalan tecrübeli çalıştırıcının tercihini Olcay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Ayrıca Nwakaeme'nin de maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.