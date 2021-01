Joao Pereira'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Trabzonspor Kulübü ile sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılan Joao Pereira ve eşi Natacha Esmail, sosyal medya hesaplarından Trabzon'a, bordo-mavili takıma ve taraftarlara teşekkür ederek, veda etti.



Futbolcu Pereira, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, elveda demenin vaktinin geldiğini belirterek, "Bu şehre ve bu kulübe geldiğimden beri, o en zor gün geldi. Ben beklemeden geldi. Böyle bir şeye hazırlıklı olmadan geldi. Geldi ve beni de hazırlıksız yakaladı. Hiç hayal etmediğim ve düşünmediğim bir şekilde geldi. Ama olan şu ki, o gün geldi." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'da futbol oynadığı 4 yılı mutlu sonla bitmemiş bir aşk hikayesi olarak değerlendiren Pereira, şunları kaydetti:



"Adanmışlık, çalışma, savaş, profesyonellik, karakter, dürüstlük, özdeşleşme ve daha birçok şeyle geçen ve tamamlanmamış bir 4 yıllık süreçti. Geldiğimiz ilk günden itibaren bana ve aileme her şeyini veren bu kulübe kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Beraber mücadele etmemiş olsak asla bu başarıları yakalayamamış olacağım takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim en iyi şartlarda sahada olabilmem için çaba gösteren sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Aşçılarımızdan, çim ile ilgilenen kardeşlerimize kadar, bana hep saygıyla davranmış ve her gün daha iyi olabilmemiz için mücadele etmiş kulübün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."



- "Tekrar buluşacağız"



Pereira, geçirdiği zorlu süreçte durumun çözülebilmesi için ellerinden geleni yapan yöneticilere ve kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür ederek, "Son ve en önemli olarak, 4 yıl boyunca, kendim ve ailem adına, bize gösterdikleri saygı ve sevgi için tüm Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde Trabzon her zaman bizim evimiz olarak kalacak. Biz üçümüz, ben, Natacha ve Gabriel, bu şehri ve bu şehrin tüm insanlarını her zaman kalbimizde taşıyacağız. Tekrar buluşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- Natacha Esmail: "Allah bu toprağı her zaman korusun"



Pereira'nın eşi Natacha Esmail de Trabzon'dan ve Trabzonspor ailesinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şu görüşleri paylaştı:



"4 yıl boyunca birçok insan bize sevgi gösterdi, içtenlikle bizi sevdi. Bizleri önemsediler, bizimle ilgilendiler, bize aileleri gibi davrandılar ve yabancı bir aile gibi değil. Kendi ailelerinden biriymiş gibi, Trabzonlu bir Türk aile gibi davrandılar."



Natacha, oğulları Gabriel'e de gösterilen sevgiden dolayı çok mutlu olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:



"O henüz bunu anlamak için çok küçük ancak bir gün eminim onunla buraya geri geleceğim ve ona çocukluğunun çok mutlu olduğu, caddelerde koşarken ve insanların ona 'Gabri, çok tatlı, maşallah, küçük Pereira, küçük adam' diye seslendikleri bu yerleri göstereceğim. 2 yaşına girmesine sadece 1 ay kala böyle ayrılmamız gerektiğine üzgünüm ama emin olduğum bir şey, biz burada mutlu bir aile olduk. Kalbimin en derinliklerinden size teşekkür ediyorum, takdir ediyorum, sizin için dua ediyorum, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Allah bu toprağı her zaman korusun."