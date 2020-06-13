Joao Pereira'dan kariyer rekoru

Joao Pereira, Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü. Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezonda kariyer rekoru kırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Joao Pereira'dan kariyer rekoru
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13 Haziran 2020 10:05
Bordo-Mavililer'in vazgeçilmez ismi Joao Pereira, 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü.

Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezonda kariyer rekoru kırdı.

Trabzonspor'un, Göztepe karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, toplamda 23 karşılaşma sonunda 1 gol ve 5 asiste ulaştı.



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