Joao Pereira, Trabzonspor'dan özür diledi!

Trabzonspor kaptanı Joao Pereira, bordo-mavili camiadan özür diledi. İşte ayrıntılar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Joao Pereira, Trabzonspor'dan özür diledi!
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29 Kasım 2020 13:47
Ankaragücü maçının son anlarında hakeme itiraz ettiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören Joao Pereira, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Bordo-Mavili takımın kaptanı, "Belki iyi oyun değildi ama en önemli 3 puanı almaktı. Savunmada gol yemedik, başlayan yeni süreçler için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hücumsal anlamda gelişeceğiz. Yapmış olduğum hata için de özür dilemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Cezalı Pereira, Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



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