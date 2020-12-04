Trabzonspor kaptanı Joao Pereira, sosyal medya hesabından taraftarlardan gelen soruları cevaplandırdı.



Pereira, ailesiyle birlikte Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Futbolu ne zaman bırakacağımı bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.



Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 28 maçta 6 asist, 1 gol katkısıyla oynayan Portekizli yıldız, bu sezon 5 kez forma giyebildi ve 1 asist yaptı.







