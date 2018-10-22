Joao Pereira: 'Erzurumspor'u yeneceğiz'

Trabzonspor, evinde bu akşam BB Erzurumspor'u konuk ederken Joao Pereira hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.
34 yaşındaki futbolcu, "Hocamız yapmamız ve yapmamamız gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Takım olarak iyi yoldayız. Bu nedenle idmanlarda eksiklerimiz üzerine yoğunlaştık. Şehirdeki olumlu havanın bizi daha da motive ettiğini söyleyebilirim. Böyle bir atmosferde oynanacak olan karşılaşmanın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Şehirdeki olumlu hava bizi daha da motive etti. Sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi.
KAZANAN 11'LE DEVAM
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'yı 4-2, Akhisar'ı da 3-1 yenen kadroyu Erzurum karşısında da bozmayı düşünmüyor.
Karaman'ın sadece sol kanatta Amiri ile Olcay Şahan arasında kararsız kaldığı, ancak tercihini İranlı oyuncudan yana kullanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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34 yaşındaki futbolcu, "Hocamız yapmamız ve yapmamamız gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Takım olarak iyi yoldayız. Bu nedenle idmanlarda eksiklerimiz üzerine yoğunlaştık. Şehirdeki olumlu havanın bizi daha da motive ettiğini söyleyebilirim. Böyle bir atmosferde oynanacak olan karşılaşmanın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Şehirdeki olumlu hava bizi daha da motive etti. Sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi.
KAZANAN 11'LE DEVAM
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'yı 4-2, Akhisar'ı da 3-1 yenen kadroyu Erzurum karşısında da bozmayı düşünmüyor.
Karaman'ın sadece sol kanatta Amiri ile Olcay Şahan arasında kararsız kaldığı, ancak tercihini İranlı oyuncudan yana kullanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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