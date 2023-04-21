Joao Pedro'yu hayata döndüren felsefe!

Fenerbahçe, Başakşehir maçını da geriden gelerek kazanmayı başardı. Bu kritik galibiyetteki en önemli faktör oyuna sonradan girip iki gol atan Joao Pedro oldu.



AYAKTA TUTAN UNSUR "MAMBA MENTALİTESİ"



Cagliari'den transfer edilen deneyimli futbolcu takımın birinci golcüsü olarak konumlandırılmıştı. Ancak Pedro sezon başı ve ortasında yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sonrası geriye gitti. İkinci sakatlık sonrası sezonu kapatma riski olan futbolcu sahalara döndü fakat bu hiç kolay olmadı. Fiziksel olarak geriye giden ve özgüven kaybı yaşayan futbolcuyu ayakta tutan unsur ise "Mamba Mantalitesi" oldu.



"ASLA PES ETME, KAZANMAK İÇİN SINIRLARI ZORLA"



Pedro'nun hayranı olduğu efsane basketbolcu Kobe Bryant'a ait bu felsefe asla pes etmemeyi öğütlüyor. Hayatını helikopter kazasında kaybeden Kobe Bryant'ın lakabı Kara Mamba'ydı. Dünyaca ünlü basketbolcuya rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü olan "Black Mamba" lakabı takıldı. Bryant'ın felsefesi de bu isimden türedi. "Asla pes etmeyen, asla bırakmayan ve kazanmak için sınırları zorlayan" bu felsefe sayesinde Bryant da hayatının zor günlerinden çıkmayı başarmıştı.



Özellikle yaşadığı sakatlık süreçlerinde bu felsefe onu tekrar geri dönmesini sağladı. Basketbolu çok seven ve Kobe'ye hayran olan Pedro da efsane sporcunun ayak izlerini takip etti.



JESUS GÜVENİN KARŞILIĞINI ALDI



Jesus, Pedro'yu ısrarla oynatmaya devam etti. Hatta Başakşehir maçında o kadar riskli bir karar aldı ki Arda gibi kilidi çözecek bir ismi çıkarıp Pedro'yu oyuna sürdü. Oyuncusuna bu kadar güvenen Jesus belki de ligin en kritik maçında bunun karşılığını aldı. Futbolcu maçın son bölümünde attığı gollerle üç puanı getirdi. Özellikle ikinci goldeki vuruşu ve kaleciden seken topu takip etmesi, asla pes etmemeyi öğütleyen "Mamba Mantalitesi"ne uygundu.



Kobe Bryant 3 yıl önce hayatını kaybettiğinde Joao Pedro, Cagliari formasıyla attığı golü efsane basketbolcuya adadı. Kobe'nin isminin ve fotoğrafının yer aldığı tekmeliklerle maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında yaptığı bir paylaşımda da "Mamba Mentality" ifadesini kullanarak bu durumdan çıkacağını ifade etmişti.





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