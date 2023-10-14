Fenerbahçe'nin geçen sezon adeta Galatasaray'ın elinden kaparak transfer ettiği Joao Pedro'dan beklentiler büyük olsa da genel anlamda büyük hayal kırıklığı yarattı.
BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI
İsmail Kartal'ın da gözüne giremeyen Pedro, sezon başında Brezilya'dan Gremio'ya kiralandı. Ancak 31 yaşındaki futbolcu burada da şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.
Pedro, yeni takımında çıktığı 9 resmi müsabakada sadece 1 gol sevinci yaşayabildi.
BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI
İsmail Kartal'ın da gözüne giremeyen Pedro, sezon başında Brezilya'dan Gremio'ya kiralandı. Ancak 31 yaşındaki futbolcu burada da şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.
Pedro, yeni takımında çıktığı 9 resmi müsabakada sadece 1 gol sevinci yaşayabildi.