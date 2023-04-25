Fenerbahçe'de Başakşehir maçının kahramanı olan Joao Pedro 3. golü attı. Ancak bu defa çare olamadı.Kanarya, 2-0 öne geçtiği İstanbulspor'a karşı ikinci devrede yakalandı.Skor 2-2'ye geldikten 5 dakika sonra yine Joao Pedro sahne aldı. İtalyan yıldız Enner Valencia'nın kovaladığı pozisyonda rakip kaleye doğru müthiş bir depar attı. Ekvadorlu yıldızın içeri çevirdiği topa uçarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Joao Pedro'nun bu golüyle Sarı Kanarya bir kez daha mücadelede üstünlüğü yakaladı. Maçın son bölümdeki gol gelmese, Başakşehir mücadelesinin ardından dün de gecenin kahramanlarından biri olacaktı. Ancak Eze'nin golüyle tüm Fenerbahçeli oyuncular gibi o da yıkıldı.Deneyimli isim karşılaşma sonrasındaifadelerini kullandı.