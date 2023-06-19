Sezon başında yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagliari'den alınan Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılabilir.
Fenerbahçe, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Pedro'ya gelen teklifleri değerlendirecek.
Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya, ülkesindeki Salernitana Kulübü'nün ardından bu kez de Enner Valencia'yı alan Brezilya ekibi Internacional'in talip olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 28 karşılaşmaya çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Pedro'ya gelen teklifleri değerlendirecek.
Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya, ülkesindeki Salernitana Kulübü'nün ardından bu kez de Enner Valencia'yı alan Brezilya ekibi Internacional'in talip olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 28 karşılaşmaya çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.