Joao Pedro'ya yeni talip!

Enner Valencia'yı kadrosuna katan Brezilya ekibi Internacional, şimdi de Joao Pedro'ya talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro'ya yeni talip!
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19 Haziran 2023 10:54
Sezon başında yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagliari'den alınan Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılabilir.

Fenerbahçe, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Pedro'ya gelen teklifleri değerlendirecek.

Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya, ülkesindeki Salernitana Kulübü'nün ardından bu kez de Enner Valencia'yı alan Brezilya ekibi Internacional'in talip olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 28 karşılaşmaya çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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