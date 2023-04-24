Joao Pedro: "Önemliden de öteydi"

Fenerbahçeli Joao Pedro, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro: 'Önemliden de öteydi'
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24 Nisan 2023 22:40
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro, 3-3 berabere kaldıkları İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Pedro, maçın ardından şu ifadeleri kullandı;

"Bizim için önemliden de öteydi bu maçı kazanmak. Rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk, böyle de oldu. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi."

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