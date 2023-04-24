Joao Pedro: 'Önemliden de öteydi'

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro, 3-3 berabere kaldıkları İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Pedro, maçın ardından şu ifadeleri kullandı;
"Bizim için önemliden de öteydi bu maçı kazanmak. Rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk, böyle de oldu. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi."
Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Pedro, maçın ardından şu ifadeleri kullandı;
"Bizim için önemliden de öteydi bu maçı kazanmak. Rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk, böyle de oldu. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi."
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