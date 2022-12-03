Joao Pedro'nun sakatlığı bütün planları bozdu

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ayak bileği ile dizinden sakatlanan ve 3 ay takımdan uzak kalacak olan Joao Pedro'nun durumu Fenerbahçe'de birçok sorunu beraberinde getirdi.



TRANSFER İHTİMALİ VARDI



Teknik direktör Jesus'un kadrosunda en az 5 forvet oyuncusu görmek istemesi nedeniyle Valencia, Batshuayi ve King'in yanına mecburen yeni santrfor arayışına girecek olan sarı-lacivertlilerde gönderilme ihtimali olan Serdar Dursun da takımda tutulabilir. Ayrıca Pedro'yu İtalyan ekibi Torino takip ediyordu. Çizme kulübü, ocak ayında iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyordu. Ancak sakatlıkla bu ihtimal de ortadan kalktı.



Yeni bir planlama ile durum değerlendirmesi yapacak olan Fenerbahçe teknik heyeti ile yönetimin, belirlenecek yol haritası üzerinden çalışmalarına gecikmeden başlayacağı öğrenildi.









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