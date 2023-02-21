Joao Pedro'nun gözü hocasında!

Fenerbahçe'de Joao Pedro, hocasının Konyaspor maçında kendisini kadroya almasını ve ilerleyen dakikalarda sahaya sürmesini umuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Joao Pedro'nun gözü hocasında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2023 09:09
Joao Pedro
Joao Pedro
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Joao Pedro'nun gözü Jorge Jesus'ta... 

30 Kasım'daki Vallecano maçında sezonu kapatmasına neden olabilecek bir sakatlık yaşayan Joao Pedro, cumartesi günkü Karagümrük mücadelesinde 15 dakika forma giyerek sahalara dönmüştü. Sakatlık öncesi dönemde beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, bir an önce form tutmak istiyor.

Konyaspor maçı öncesi 31 yaşındaki forvetin gözü Jorge Jesus'ta. Joao Pedro, hocasının bu mücadelede kendisini kadroya almasını ve ilerleyen dakikalarda sahaya sürmesini umuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ