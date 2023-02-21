Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Joao Pedro'nun gözü Jorge Jesus'ta...30 Kasım'daki Vallecano maçında sezonu kapatmasına neden olabilecek bir sakatlık yaşayan Joao Pedro, cumartesi günkü Karagümrük mücadelesinde 15 dakika forma giyerek sahalara dönmüştü. Sakatlık öncesi dönemde beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, bir an önce form tutmak istiyor.Konyaspor maçı öncesi 31 yaşındaki forvetin gözü Jorge Jesus'ta. Joao Pedro, hocasının bu mücadelede kendisini kadroya almasını ve ilerleyen dakikalarda sahaya sürmesini umuyor.