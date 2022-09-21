Joao Pedro: 'Neredeyse ağlayacaktım'

'Teşekkür ederim'

Joao Pedro, Kayserispor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkıp 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor mücadelesinde de 11'de görev yaptı, etkili bir oyun sergiledi. Ancak 30 yaşındaki oyuncu için kendi kazandırdığı penaltıyı kaçırmak büyük şok oldu.Brezilya asıllı İtalyan futbolcuya ilk destek, kendisine tezahüratlar yapan tribünlerden geldi. Maçın ardından ise soyunma odasında hem futbolcular hem de teknik ekip Pedro'ya moral verip canını sıkmamasını istedi.Bu destek karşısında hem mutlu olan hem de duygulanan başarılı hücum oyuncusu soyunma odasındaki konuşmasında, "" ifadelerini kullandı.