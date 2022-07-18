Joao Pedro için Cagliari'den açıklama





Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Joao Pedro için görüşmeler devam ederken, Cagliari cephesinden açıklama geldi.30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması ve Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye imza atması için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Görüşmelerin devam ettiği sırada Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani açıklama yaptı ve "" ifadelerini kullandı.Yıldız futbolcunun da anlaşma sağlanması halinde İstanbul'da olması bekleniyor. Joao Pedro'nun Galatasaray'a çok yakınken bir anda rotasını Kadıköy'e çok kırması büyük bir şaşkınlık yarattı. Brezilyalı futbolcuyu ikna eden kişi, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco oldu.Branco 2013 yılında Estoril'de görev yaparken Joao Pedro'yu keşfeden ve Brezilya kulübü Desportivo Brasil'den transfer eden kişiydi. İkili arasında 2013 yılından bu yana çok yakın bir ilişki olduğu ve Mario Branco'nun bir telefonuyla Joao Pedro'yu Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Pedro 1 sezon Estoril'de forma giydikten sonra Cagliari'ye transfer oldu ve tam 8 yıldır İtalyan ekibinde görev yapıyor.