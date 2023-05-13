Joao Pedro için 5 milyon euro!

Udinese, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro ile ilgileniyor. Fenerbahçe ise geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro'luk bonservis bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro için 5 milyon euro!
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13 Mayıs 2023 14:35
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Udinese'nin 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Udinese'nin, ara transfer döneminde Newcastle United ve Everton'ın talip olduğu Beto'nun yerini Joao Pedro ile doldurmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, golcü isim için beklentisinin 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ancak bu rakamın düşmesi için pazarlıkların da olabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol attı ve 1 asist yaptı

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