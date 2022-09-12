Joao Pedro hızlanıyor

Sahalara dönüşünü mükemmel bir golle süsleyen İtalyan yıldız Joao Pedro, her geçen gün gücünü artırıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro hızlanıyor
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12 Eylül 2022 09:56
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro gelir gelmez sakatlanmıştı.

Sahalara dönüşünü mükemmel bir golle süsleyen İtalyan yıldız her geçen gün gücünü artırıyor. Teknik direktör Jorge Jesus da onun bu performansından dolayı bir hayli memnun.

Pedro, tekniği kadar gücüyle de rakip savunmaları korkutuyor. 

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