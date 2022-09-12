Joao Pedro hızlanıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro gelir gelmez sakatlanmıştı.Sahalara dönüşünü mükemmel bir golle süsleyen İtalyan yıldız her geçen gün gücünü artırıyor. Teknik direktör Jorge Jesus da onun bu performansından dolayı bir hayli memnun.Pedro, tekniği kadar gücüyle de rakip savunmaları korkutuyor.