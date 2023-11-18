Joao Pedro Fenerbahçe'ye dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya Ligi ekibi Gremio, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun bonservisini almaya sıcak bakmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joao Pedro Fenerbahçe'ye dönüyor
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18 Kasım 2023 12:56
Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya Ligi ekibi Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya'da beklenen performansı gösteremedi.

Tecrübeli oyuncu şu ana kadar 14 maçta gol atamazken sadece 1 kez asist yaptı.

Brezilya basını da Gremio'nun 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncuyu Ocak ayında Fenerbahçe'ye geri gönderebileceğini yazdı.

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçtiğimiz sezonun başında Cagliari'den 4.6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.  

 

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