Fenerbahçe, Cagliari'den yeni transferi Joao Pedro'ya kavuştu. Brezilyalı futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.30 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.Bilindiği gibi Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile pazarlık için Cumartesi İstanbul'a gelmiş ve transfer bir anlamda resmiyet kazanmıştı.Fenerbahçe ve Cagliari, bu transfer için 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.