Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Cagliari'den Joao Pedro'ya resmi sözleşme imza atmak için artık sona yaklaştı.



İtalyan basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



Bilindiği gibi Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile pazarlık için Cumartesi İstanbul'a gelmiş ve transfer bir anlamda resmiyet kazanmıştı.



Fenerbahçe ve Cagliari, bu transfer için 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.





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