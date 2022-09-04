Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Kadıköy'de taraftarı golle selamladı.Sarı-lacivertlilerde ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Joao Pedro, Adana Demirspor maçında kadroda olmasına rağmen süre almamış, geçen haftaki Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giymişti. Pedro, Kayserispor karşısında ise ilk kez ilk 11'de görev aldı. Performansı merakla beklenen Brezilyalı yıldız, zorlu mücadeleye damgasını vurmayı başardı. Hocası Jesus'un King'le birlikte ileri uçta şans tanıdığı tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 37. dakikasında yaptığı harika vuruşla takımını öne geçirdi.Sambacı bu golle, Kasım 2020'den bu yana Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu. Ayrıca ikinci yarının hemen başında Joshua King'in uzaktan vuruşla kaydettiği nefis golün hazırlayıcısı da Joao Pedro'ydu. Böylece Fenerbahçe'ye çok önemli 3 puan kazandıran Pedro, maç sonunda sevincini taraftarlarla paylaştı. Bitiş düdüğünün ardından tribünleri selamlamaya giden Pedro'nun, yeni transfer Batshuayi ile nasıl bir uyum yakalayacağı da şimdiden merak konusu haline geldi.