Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında 2 golle galibiyeti getiren Joao Pedro, gollerine devam edeceğini söyledi.
Uzun süreli sakatlıktan çıkan 31 yaşındaki forvet, "Takımıma faydalı olmayı çok istiyordum. Sakatlık buna pek izin vermedi. Başakşehir maçında da 2 gol atınca duygu patlaması oldu. Gollerime devam etmek istiyorum" dedi.
22 MAÇTA 5 GOLE ETKİ
Fenerbahçe'nin 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle Cagliari'den transfer edip 2025 yazına kadar sözleşme imzalattığı Joao Pedro, bu sezon 22 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.
Uzun süreli sakatlıktan çıkan 31 yaşındaki forvet, "Takımıma faydalı olmayı çok istiyordum. Sakatlık buna pek izin vermedi. Başakşehir maçında da 2 gol atınca duygu patlaması oldu. Gollerime devam etmek istiyorum" dedi.
22 MAÇTA 5 GOLE ETKİ
Fenerbahçe'nin 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle Cagliari'den transfer edip 2025 yazına kadar sözleşme imzalattığı Joao Pedro, bu sezon 22 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.