Joao Pedro: "Daha yeni başladım"

Başakşehir maçında 2 golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Joao Pedro, gollerine devam edeceğini dile getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro: 'Daha yeni başladım'
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23 Nisan 2023 10:54
Joao Pedro
Joao Pedro
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında 2 golle galibiyeti getiren Joao Pedro, gollerine devam edeceğini söyledi.

Uzun süreli sakatlıktan çıkan 31 yaşındaki forvet, "Takımıma faydalı olmayı çok istiyordum. Sakatlık buna pek izin vermedi. Başakşehir maçında da 2 gol atınca duygu patlaması oldu. Gollerime devam etmek istiyorum" dedi.

22 MAÇTA 5 GOLE ETKİ

Fenerbahçe'nin 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle Cagliari'den transfer edip 2025 yazına kadar sözleşme imzalattığı Joao Pedro, bu sezon 22 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı. 

 
 

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