Fenerbahçe'de talihsiz bir sakatlık geçiren Joao Pedro, iddialı konuştu.Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'ya eski kulübünden 'geri dön' çağrısı gelmişti. İtalyan futbolcu yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.30 yaşındaki forvetsözleriyle iddialarını ortaya koydu.Sarı-lacivertlilere geldiği ilk günlerde de antrenmanda sakatlanan ve 1.5 ay takımdan uzak kalan Pedro, daha sonra bir türlü sakatlığın etkisini atlatamayarak form tutamadı, sadece 2 gol bulabildi. Dünya Kupası arasında arayı kapamayı amaçlayan 30 yaşındaki yıldız, Vallecano maçındaki bu kez başka bir şanssızlıkla yıkıldı. Kariyeri boyunca hiç bu kadar arka arkaya sakatlık yaşamayan, yalnızca 2016-17 sezonunda Cagliari'de 15 maç kaçıran Pedro'nun, Fenerbahçe'de işleri hep ters gitti.Kariyerinin en büyük transferini yaparak sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen Pedro, İtalya'da Cagliari'de 8 yıl boyunca istikrarıyla öne çıkan bir isimdi.