Joao Pedro'da son aşama bonus

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Joao Pedro'yla ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.



İtalyan basınına yansıyan haberlerde Cagliari Sportif Direktörü Stefano Capozucca ile görüşmeler gerçekleştiren Galatasaray yönetiminin transferde önemli bir ilerleme sağladığı kaydedildi. Galatasaray'ın Joao Pedro'ya 2.4 milyon euro garanti ücret ve 100 bin euro performans bonusuna oyuncuyla anlaştığı belirtildi.



Cagliari'yle yapılan bonservis pazarlıklarında ise İtalyan ekibinin anlaşmaya ekstra bonuslar dahil etmek istemesi nedeniyle görüşmelerin kıyasıya geçtiği ifade edildi.



BAŞKANDAN AÇIKLAMA



Öte yandan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini Fanatik'e yaptığı açıklama, "Joao Pedro için Galatasaray'la yeni toplantı var mı?" sorusu, "Bilmiyorum" diye cevap verdi.





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