Joao Pedro çizme yolcusu!

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedro İtalya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.
Tecrübeli futbolcuya Serie A ekibi Salernitana'nın talip olduğu ve Brezilya asıllı yıldızın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Pedro'nun menajerinin F.Bahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği de gelen bilgiler arasında.
Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin euroya alınmıştı.
Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli futbolcuya Serie A ekibi Salernitana'nın talip olduğu ve Brezilya asıllı yıldızın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Pedro'nun menajerinin F.Bahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği de gelen bilgiler arasında.
Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin euroya alınmıştı.
Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.