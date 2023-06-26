Joao Pedro çizme yolcusu!

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği ancak beklenen performansı veremeyen Joao Pedro'ya, İtalya Serie A ekibi Salernitana talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro çizme yolcusu!
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26 Haziran 2023 12:40
Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedro İtalya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.

Tecrübeli futbolcuya Serie A ekibi Salernitana'nın talip olduğu ve Brezilya asıllı yıldızın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Pedro'nun menajerinin F.Bahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği de gelen bilgiler arasında.

Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin euroya alınmıştı.

Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

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