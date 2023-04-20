Joao Pedro 7,5 ay sonra golle döndü

Fenerbahçeli Joao Pedro, 7,5 ay sonra attığı golle takımına 3 puan getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro 7,5 ay sonra golle döndü
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20 Nisan 2023 01:05
Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen forveti Joao Pedro, takımını galibiyete taşıdı.

Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, ligde 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı.

Söz konusu golünün ardından 7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, takımının 1-0 geride olduğu Medipol Başakşehir maçında 2 gol birden atarak galibiyeti getiren isim oldu.

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