Joao Mario forma bekliyor

Beşiktaş'ta Joao Mario, Kayserispor maçında Giovanni van Bronckhorst'tan forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Joao Mario forma bekliyor
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28 Eylül 2024 12:05
Beşiktaş'ın son transferi Joao Mario, karşılaşmasını başladığı yerde yani kulübede bitirmişti.

Pazartesi günü ligde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda Mario, bu mücadele öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan görev bekliyor.

Mario'nun bu karşılaşmada orta saha hattında görev alma ihtimali bulunuyor.

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