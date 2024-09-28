Joao Mario forma bekliyor

Beşiktaş'ın son transferi Joao Mario, karşılaşmasını başladığı yerde yani kulübede bitirmişti.
Pazartesi günü ligde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda Mario, bu mücadele öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan görev bekliyor.
Mario'nun bu karşılaşmada orta saha hattında görev alma ihtimali bulunuyor.
Pazartesi günü ligde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda Mario, bu mücadele öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan görev bekliyor.
Mario'nun bu karşılaşmada orta saha hattında görev alma ihtimali bulunuyor.