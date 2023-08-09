Joao Henriques: "Henüz bitmedi!"

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Joao Henriques: 'Henüz bitmedi!'
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09 Ağustos 2023 01:51
Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynayacakları rövanş maçında daha iyi bir skor elde etmeye çalışacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'a 3-0 yenildikleri ilk karşılaşmayı Stozice Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendiren Henriques, takımın ilerlemesi gerektiğini ve bu yolda gayret sarf ettiklerini anlattı.

Galatasaray'ın güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Henriques, şunları kaydetti:

''Galatasaray iyi oyunculardan oluşan bir takım. Ama henüz bitmedi, ikinci karşılaşmaya çıkacağız ve ondan sonra yine Avrupa yoluna devam edeceğiz. Adım adım gitmeliyiz, biz büyüyen bir takımız. İstanbul'da yine kendi kafa yapımızla oynayacağız ve kazanmak için gayret göstereceğiz.''

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