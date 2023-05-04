Joao Figueiredo: 'Şimdi sıra Galatasaray maçında'

Başakşehir'e Ankaragücü maçında galibiyeti getiren golü atan Joao Figueiredo, maçın ardından konuştu.



Joao Figueiredo yaptığı açıklamada, "1 kişi eksik oynamak çok zordu. Son dakika attığımız gol ile avantajı kazanmak çok önemliydi." dedi.



Galatasaray ile oynayacakları maç için de konuşan başarılı oyuncu, "Şimdi dinlenmemiz ve önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Edgar Ie ise "Başımızda çok iyi bir teknik direktör var. Bizi çok iyi yönetiyor. Eminim ki Galatasaray maçına da bizi iyi hazırlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Deniz Türüç de Galatasaray maçıyla ilgili, "2-3 hafta önce orada oynadığımızda kazandık. Yine kazanmaya gideceğiz. Bizim de dördüncülük hedefimiz var ve dediğim gibi kazanmaya gideceğiz." şeklinde konuştu.





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