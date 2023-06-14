Joao Felix'in geleceği netleşiyor

Sezon ortasında Chelsea'ye kiralanan ve sezon bitimiyle tekrardan Atletico Madrid'e geri dönen Joao Felix, gelecek kariyeri hakkında kararını verdi.



İspanyol basınının haberine göre Portekizli oyuncu, Atletico Madrid yönetimine kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini bildirdi.



İspanyol devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Felix'in İngiltere'de yaşamaktan mutlu olduğu belirtildi.



23 yaşındaki genç yıldıza Aston Villa ve Wolverhampton'ın talip olduğu ifade edilirken Atletico Madrid'in oyuncunun satışından en az 80 milyon euro'luk gelir beklediği aktarıldı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Sezonun ilk yarısını Chelsea'de geçiren Joao Felix, İspanyol deviyle 20 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



Sezonun ikinci yarısında Chelsea'ye kiralanan genç oyuncu, Londra ekibiyle çıktığı 20 karşılaşmada 4 gol kaydetti.





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