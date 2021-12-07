Joao Felix, Atletico Madrid'den ayrılmayı düşünüyor!

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Joao Felix, takımı Şampiyonlar Ligi'nden elenirse kulüpten ayrılabileceği öne sürüldü.



İspanyol basınına göre Atletico'nun oyuncuyu göndermek gibi bir düşüncesi olmamasına rağmen Joao Felix'in takımda kalmak istemediği ifade edildi.



Haberde Joao Felix'in, geçirdiği sakatlıklar ve Simeone'nin oyun tarzına uymaması, en iyi performansını göstermesine engel olduğu belirtildi.



Atletico, Joao Felix'e 2019 yılında Benfica'dan 127 milyon euro karşılığında satın aldığı için bundan daha düşük bir ücretle gitmesine izin vermeyeceği aktarıldı.



Atletico Madrid'in Portekizli genç yıldız ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.





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