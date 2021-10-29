Joan Laporta: 'Xavi, bir gün...'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktörü Ronald Koeman'ın görevden alınması sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.



"Sergi Barjuan, eçici olarak Barça B'deki görevini bırakacak ve as takımı çalıştıracak. Tecrübesi var ve bu kulübün adamı. Güveni hak ediyor." diyerek sözlerine başlayan Laporta, "Koeman'ın görevine son verdik. Ona teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda geldi ve sorumluluk aldı." dedi.



Xavi'nin teknik direktör olacağına dair çıkan haberler hakkında gelen soruya Laporta, "Xavi mi? Düşündüğüm adayları kendime saklayacağım. Eğer elimdeki isimleri size söylersem bu bize zarar verir ve profesyonel dünya için isim vermek doğru değil." cevabını verdi.



"BİR GÜN XAVI OLACAK"



Barça'nın 1 numarası, "Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Her zaman söylerim. Bir gün Barcelona'nın hocası Xavi olacak. Futbolu çok seviyor. Barça'ya ait biri ve hedefi de burası." ifadelerini kullandı.



"KOEMAN'IN TAZMİNATI ÇOK YÜKSEK"



Koeman'ın tazminatıyla ilgili gelen soruya ise Laporta, "Koeman'ın tazminatı çok yüksek. Kaydadeğer bir tazminatı var ama aramızda bunu tatlıya bağlamaya çalışacağız." cevabıyla sözlerini noktaladı.









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