Joan Laporta: 'Messi ve Iniesta'ya kapımız açık'

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona Başkanı Joan Laporta, takıma yeniden transfer olan eski yıldız oyuncusu Dani Alves için düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Messi ve Iniesta'nın dönüş ihtimali ile ilgili açıklama yapan Laporta, "Bu kabul edilebilir bir durum. Messi ve Iniesta'ya geri dönüş kapısını hiç kapatmadık. Dani zaten yaşın bir sayı olduğunu söyledi. Bana iki muhteşem oyuncudan bahsediyorsunuz. Ancak ben geleceği tahmin edemiyorum. Onlar Barça'nın harika oyuncularıydı. Her zaman kapımız onlara açık ancak diğer kulüplerle yürürlükte olan bir sözleşmeleri var ve buna saygı duyulması gerekiyor, yine de ilerde ne olacağını asla bilemezsiniz " ifadelerini kullandı.



Messi'ye ayrı bir parantez açan Laporta, "Hikayeler yazılmış o, her zaman bu kulüpte hatırlanacak. Görebildiğim ve arkadaş olarak sahip olduğum en büyük şey bu. Büyükler her zaman özlenir, normaldir. Her şeyden önce karşıdakiyle iyi bir ilişkiniz varsa tabi. Onu burada görmek inanılmaz olurdu ama şuanda mümkün görünmüyor." açıklamasında bulundu.





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