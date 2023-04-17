Joan Laporta, Messi için ateşi yaktı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takıma dönüşüne dair yeşil ışık verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joan Laporta, Messi için ateşi yaktı
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17 Nisan 2023 15:11
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada kendisine sorulan, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi ve Barcelona taraftarları arasında heyecanı yaratttı.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 35 resmi maçta 20 gol 18 asist kaydetti.

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