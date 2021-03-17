Joan Laporta: "Messi beni affetsin ama takımda kalmalı"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin sözleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joan Laporta: 'Messi beni affetsin ama takımda kalmalı'
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17 Mart 2021 22:00
İspanya La Liga Barcelona'da başkan Joan Laporta, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

Messi'nin takımda kalmasını istediklerini söyleyen Laporta, "Leo'yu takımda ikna etmeye çalışacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bunu biliyor. Uğraşacağız çünkü o dünyanın en iyi oyuncusu ve bunu herkesin önünde söylediğim için beni affetsin ancak onu ne kadar sevdiğimi ve kalmasını ne kadar istediğimi biliyor." dedi.



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