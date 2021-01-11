Joan Laporta: 'Lionel Messi'yi takımda tutmak istiyorum'

İspanya La Liga devi Barcelona'da yapılacak seçimler öncesi başkan adaylığını açıklayan Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"125. YILA MESSİ İLE GİRMEK İSTERİM"



Kulübün 125. yılına Messi ile birlikte girmek istediğini söyleyen Laporta, "Barcelona'nın 125. yılını yeni Camp Nou'da Messi ile birlikte kutlamayı diliyorum. Stadyum olayı kolay değil çünkü inşa etmek iki yıl sürüyor. Messi meselesi, stadyumdan daha kolay. 125. yıla Messi ile girmek çok güzel olur." dedi.



"EN GÜVENİLİR İNSAN BENİM"



Başkan adayları arasında en güvenilir isim olduğunu söyleyen Joan Laporta, "Doğruyu söylediğim için gözlerinde en çok tecrübeye ve kararlılığa sahip olan, aynı zamanda da en güvenilir insan benim. Messi'ye anlattığım her şeyin yerine getirildiğini bana söylemesi beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'İNİ İSTİYOR"



Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini vurgulayan Laporta, "Messi, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyor. Bunun mümkün olduğunu ona göstermemiz gerekiyor. O, dünyanın ve tarihin kesinlikle en iyi futbolcusu. Burada olması, Barcelona için çok önemli. Kalması için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.



"MESSI KALMAZSA KABULLENMELİYİZ"



Arjantinli yıldızın takımda kalmaması durumunda bunu kabullenmeleri gerektiğini belirten Barcelona Başkan Adayı, "Messi takımda kalmazsa yolumuza devam etmemiz gerekecek. Er ya da geç bunu kabul etmek zorunda kalacağız. Hala elit düzeyde oynayabilecek bir isim ama Barcelona yoluna devam ederken, ayrılanların spor kariyeri bitiyor." diyerek sözlerini noktaladı.



