Joan Laporta: 'İngilizler ile baş edemiyoruz'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi tartışmaları için çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"Avrupa futbolunun işleyiş biçimini değiştirmemiz gerekiyor" diyen Laporta, "Premier Lig'de yayın gelirleri 5 milyar eurodan 7 milyar euroya yükselirken, La Liga'da gelirler 2 milyar eurodan 1.7 milyar euroya düşecek. İspanyol takımlarının İngiliz takımları ile mücadele etmesi artık çok zorlaştı. Bunun değişmesi gerekiyor." dedi.



Avrupa Süper Ligi için mahkemeden olumlu bir karar çıkmasını umduklarını söyleyen Laporta, "Bahar ayında görülecek davada Avrupa Süper Ligi için olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz. Avrupa'daki tüm kulüplerin menfaati için ve rekabetin gelişmesi için bunu istiyoruz. UEFA ile anlaşamadığımız nokta da bu. Rekabetin artması ve finansal olarak kulüplerin rahatlaması için yeni bir yönetim modeline ihtiyacımız var. Futbol endüstrisinde en az kazanan paydaş kulüpler konumunda. Böyle olmamalı." ifadelerini kullandı.



BOSMAN ÖRNEĞİ



Mahkeme kararını futbolun geleceği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Laporta, "Çok iyimserim. Bana göre mahkemenin kararı yıllar önce Bosman davasında olduğu gibi futbol adına büyük bir etki yaratacak. Kulüplerin kendi liglerini kurabilme hakları olmalı. UEFA bizimle aynı masaya oturabilmeli. Eğer bu mümkün olmazsa Avrupa Birliği dışından yatırımcılar bulup yeterli kaynağı yaratırız. Futbolun buna ihtiyacı var." diyerek sözlerini noktaladı.





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