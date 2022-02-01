Joan Laporta: "Dembele her teklifi reddetti"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ousmane Dembele için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Joan Laporta: 'Dembele her teklifi reddetti'
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01 Şubat 2022 17:14
Barcelona Başkanı Joan Laporta, transferin son gününde takımdan ayrılmayan Ousmane Dembele için açıklamalarda bulundu.

Dembele'ye yeni kontrat teklifi yaptıklarını söyleyen Laporta, "Dembele'ye kontrat uzatma teklifinde bulunduk ve bu çok iyi bir teklifti. Reddetti ve daha fazlasını istedi. Görüşmeler çıkmaza girdi, menajeri bize karşı tavır aldı ama hiçbir şey söylemedi. Biz, elimizden geleni yaptık." dedi.

Fransız futbolcunun gelen teklifleri reddettiğini dile getiren Barcelona Başkanı, "Diğer kulüplerden de çok iyi iki teklif aldı. Onları geri çevirmesine çok şaşırdık. Son teklif İngiltere'den geldi, reddetti ve sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı tercih etti. Böyle davranmak ne kendisine ne de Barcelona'ya fayda sağlamıyor. Onu anlamak zor. Xavi'nin gelecek sezonu da düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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