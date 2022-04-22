Joan Laporta'dan flaş Lewandowski cevabı!

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın fotoğraf çektirdiği taraftara verdiği Robert Lewandowski cevabı bir anda İspanya'da futbol gündeminin manşetlerine oturdu.



Kendisiyle fotoğraf çekilen taraftarın "Lewandowski geliyor mu?" cevabına Laporta, "Muhtemelen geliyor." cevabını verdi.



1 ADIM GERİDEN, NE OLDU?



Robert Lewandowski, sözleşmesi bitince Barcelona'ya gideceğini Bayern Münih kulüp yönetimine bildirdi. Polonya'dan TVP Sport'un haberine göre; 2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Polonyalı golcü, Barcelona ile anlaştığını ilk olarak Bayern Münih Kulüp Başkanı Oliver Kahn'a bildirdi. Bayern Münih'in sürpriz bir karar alarak bu yaz Lewandowski'yi serbest bırakmasının da ihtimal dahilinde olduğu ve transferin bu yaz da gerçekleşebileceği ifade edildi.



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