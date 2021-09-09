Joan Laporta: "Barcelona'nın şu an kadrosu çok iyi"

Barcelona Başkanı Joan Laporta iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ve başarılı olacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Joan Laporta: 'Barcelona'nın şu an kadrosu çok iyi'
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09 Eylül 2021 22:41
Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün iyi bir transfer dönemi geçirdiğini ve bundan son derece memnun olduğunu söyledi.

Laporta açıklamasında, "Transferlerden ve oyuncu satışlarımızdan çok memnunum. En zor koşullarda bile müthiş iş çıkardık. Bir sonraki transfer döneminde daha iyisini yapabiliriz. Kupalar için savaşacak bir takım yaratıyoruz" dedi.

Barcelona'nın Başkanı ayrıca, "Çok iyi bir kadromuz var. Motive şekilde birçok yeni transferimiz, yetenekli oyuncularımız var. Taraftarın da desteği de bize yardımcı olacak" ifadelerine yer verdi.


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