Joan Laporta: ''Arda Güler ile anlaşmıştık''

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler ile ilgili transfer sürecine dair konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Joan Laporta: ''Arda Güler ile anlaşmıştık''
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11 Temmuz 2023 21:54
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamada bulundu. 

Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, "Arda Güler ile anlaşmıştık ancak diğer takımlarla herhangi bir yarışa girmeyi istemedik. Bu savaşa girmeden bu parayı ödeyip alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu ve bunun bizim için bir hata olabileceğini düşündük." dedi. 

DECO, İSTANBUL'A GELMİŞTİ 

Barcelona Teknik Direktörü Deco, Arda Güler ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti. 

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