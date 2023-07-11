Joan Laporta: ''Arda Güler ile anlaşmıştık''

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamada bulundu.



Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, "Arda Güler ile anlaşmıştık ancak diğer takımlarla herhangi bir yarışa girmeyi istemedik. Bu savaşa girmeden bu parayı ödeyip alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu ve bunun bizim için bir hata olabileceğini düşündük." dedi.



DECO, İSTANBUL'A GELMİŞTİ



Barcelona Teknik Direktörü Deco, Arda Güler ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti.



