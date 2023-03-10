Joan Jordan: 'UEFA Avrupa Ligi bizim için özel bir yer'

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup olduğu Sevilla'nın ilk golünü atan Joan Jordan maçın ardından açıklamalarda bulundu.



UEFA Avrupa Ligi'nin kendileri için özel olduğunu söyleyen Jordan, "Çok zor bir sezon yaşadığımız, karmaşık bir halde olduğumuzu ve bu durumda oynamanın hiç de kolay olmadığını biliyoruz. Takım, gösterdiği performanstan daha fazla kaliteye sahip. Gerçek şu ki kalitemizi gösteremiyoruz. Pazar günkü maç çok önemli ama UEFA Avrupa Ligi de bizim için özel bir turnuva. Taraftarımızın önünde kazanmaktan ve bu haklı galibiyetimizi onlara adamaktan ötürü mutluyuz. İnanılmazlardı. Şimdi Almeria maçına bakıyoruz. O maç bizim için ölüm kalım maçı." ifadelerini kullandı.

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