Joakim Noah emekli oldu!

Eski NBA yıldızı Joakim Noah'nın, 13 yıllık kariyerinin ardından basketboldan fiilen emekli olduğu bildirildi.



Kariyerinde iki kez All-Star seçilen ve bir kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olan Noah'nın, kariyerinin çoğunu geçirdiği Chicago Bulls formasıyla emekli olmayı planladığı açıklandı.



Bulls'da geçirdiği dokuz sezonda oynadığı 572 maçın yanı sıra Noah, LA Clippers'ta beş maç, New York Knicks'te iki sezonda 53 maç ve Memphis Grizzlies'de tek sezonda 42 maç forma giymişti.



Yakın zamanda 36 yaşına giren Noah, 672 NBA maçında 8.8 sayı, 9.0 ribaund, 2.8 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakalamıştı.



