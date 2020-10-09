"İYİ BİR YETENEK ÇIKARMIŞSIN"

Almanya'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem Efecan Karaca'ydı. Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu. 2. Lig'den bu yana Turuncu-Yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar'a karşı kariyerinde ikinci kez 11'de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş'le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca'yı kast ederek, "" ifadeleriyle Güneş'e övgü yağdırdı.