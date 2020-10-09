Joachim Löw'ün hayran kaldığı Türk futbolcu

Almanya'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız maça Efecan Karaca damga vurdu. Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Joachim Löw'ün hayran kaldığı Türk futbolcu
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09 Ekim 2020 09:16
Almanya'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem Efecan Karaca'ydı. Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu. 2. Lig'den bu yana Turuncu-Yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar'a karşı kariyerinde ikinci kez 11'de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

"İYİ BİR YETENEK ÇIKARMIŞSIN"

Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş'le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca'yı kast ederek, "Kim bu çocuk! Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın" ifadeleriyle Güneş'e övgü yağdırdı.







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