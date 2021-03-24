Joachim Löw'den Fenerbahçe cevabı!

"TURNUVADAN ÖNCE GÖRÜŞMEM"

LÖW'DEN AÇIK KAPI

98/99'DA FENERBAHÇE'DE GÖREV ALDI

Almanya Milli Tkaım Teknik Direktörü Joachim Löw, İzlanda ile oynanacak Dünya kupası eleme maçı öncesi basın toplantısında geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.Almanya'dan Focus, Sport 1 gibi dijital kaynaklar, Fenerbahçe ile Löw'ün menajeri arasında görüşmelerin başladığına dikkat çekerek Löw'ün sözlerini servis etti. Ayrıca, Alman teknik adam için Fenerbahçe dışında İspanya'dan da ciddi bir teklif olduğu vurgulandı.Löw, kendisine talip olan kulüplerle ilgili olarak gelen soruya, "." cevabını verdi.Almanya'nın finale ulaşması durumunda 11 Temmuz'a kadar takımının başında kalacak olan Löw, "" sözleriyle olası tekliflere de açık kapı bıraktı.17 yıldır Almanya Milli Takımı için çalışan 61 yaşındaki teknik adam, Stuttgart sonrası kariyerindeki ikinci teknik direktölük görevini Fenerbahçe'de yaptı. 1998/99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Löw, ardından Karlsruhe, Adanaspor, Tirol ve Austria Wien'de görev aldı.Fenerbahçe ile Löw ile birlikte 1998/99 sezonunu zirvenin 6 puan uzağında 72 puanla üçüncü sırada noktalamıştı.